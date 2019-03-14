14 Mart 2019, 15:26
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Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Samsun'da alkol komasına giren bir vatandaş, yaya geçidinden Cumhuriyet Meydanı'na geçmek isterken bayıldı. Vatandaşın yardımına koşanlar, alkol komasına girdiğini öğrenince olay yerinden hızla uzaklaştı.

Samsun'da gündüz vakti alkol komasına giren bir vatandaş fenalaşarak bayıldı. Başına toplanan kalabalık, baygın adamın sarhoş olduğunu öğrenince ondan uzaklaştı.

BAYILARAK YERE DÜŞTÜ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden Cumhuriyet Meydanı'na geçmek isteyen bir kişi bayılarak yere düştü.

ALKOL KOMASINA GİRDİĞİNİ ÖĞRENEN UZAKLAŞTI

Çevrede bulunan vatandaşlar yere düşen adama yardım ederek, ambulansa ve polise haber verdi. Vatandaşlar, cebinden alkol çıkan şahsın alkol komasına girdiğini öğrenince olay yerinden uzaklaştı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Alkolün etkisiyle bilincini kaybeden adam, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Cumhuriyet Meydanı, Samsun, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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