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Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, Terim'in Beşiktaş maçının ardından söylediği sözleri paylaşıyor. İşte Terim'in açıklamaları.

23.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:06

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÇOCUKLARIMIN CANI NEDEN ÖNEMLİ DEĞİL"

Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sağlığımız ve hayatımız söz konusu. Her şey iptal edildi! Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbirle bu maçları oynatıyorsunuz? Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Herkesin evladı var. Ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Allah 2. Lig, 3. Lig, BAL Ligi'ndekilere yardım etsin. İstediğinizi şampiyon ilan edin. Biz oynamayalım kardeşim." dediği sözleri paylaşmaya başladı.

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Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim’in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

Haberin Videosu :

Fatih Terim ne demişti? İşte deneyimli hocanın Beşiktaş maçı söylediği sözler
Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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Yorumlar (3)
KADIKÖY:Herşey allahtan. Saygı duyun süreci takib edin. Ölmedi daha.
Cevap Yaz 2 0
GURBETCİ:Helal olsun! Guzel konusma
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DAVUT LK:Yapılacak en insani konuşma budur ama anlamayan vicdansızlar çok
3 5

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