Herkes "Çingene Kızı" Mozaiğini Konuşurken İznik'teki Mozaik Gün Işığına Çıkarılmayı Bekliyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:07

Herkes "Çingene kızı" mozaiğini konuşurken İznik'teki mozaik gün ışığına çıkarılmayı bekliyorBURSA - Amerika'dan getirilerek Gaziantep Zeugma Müzesin'de sergilenmeye başlanan 'Çingene kızı' mozaiği, 2014 yılında İznik'te kanalizasyon çalışması sırasında ortaya çıkarılıp daha sonra üzerine beton asfalt atılan Roma dönemi taban mozaiğini gündeme getirdi. 2014 Ağustosunda Beyler Mahallesi'nde kanalizasyon inşaatı sırasında Roma Dönemi taban mozaiği bulundu. Arkeolog ve sanat tarihçileri, iki metre derinlikte ortaya çıkan mozaiğin Roma saray kalıntısına ait olabileceğini öne sürdü.Ahır olarak kullanılan bir binanın altına kadar uzanan mozaiğin kamulaştırılması için müze yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı talepte bulundu. Ancak istimlak yapılmadı. Belediye ekipleri kısa süre önce üstü örtülerek koruma altına alınan bölgeyi 7 Aralık 2015 tarihinde asfaltladı. Mozaiğin üzerine dökülen beton asfalt kamuoyunun tepkisini çekince, Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Muhafaza için jeo tekstil malzemelerle üstü kapatılan mozaiğin üzerini kaplayan asfalt kesilerek kaldırıldı.Etrafı kesilerek üzerindeki beton kaldırılan ve daha sonra kendi haline terk edilen mozaiğin bulunduğu alanın kamulaştırılmasını isteyen İznikliler, "Çingene kızı kadar buradaki mozaiğin de gündemde olmasını istiyoruz. İznik'teki tarihi mozaiğin gün yüzüne çıkarılıp teşhir edilmesini istiyoruz" dediler.