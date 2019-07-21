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Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pazaryeri iİçe Tarım Müdürlüğü, "Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez." ifadelerini kullandı.

21.07.2019 20:32

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde ektikleri patatesleri yeşermeye başlayınca patates dallarında domatesleri gören köylüler şaşkınlık yaşamıştı. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü açıklama yaptı.

"TÜKETİLMEMELİDİR"

Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü patates yapraklarında yetişen domatese benzer görünümlü bitkilerin "patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş" halidir diyerek zehirli olduğunu bildirdi ve "tüketilmemelidir" dedi. Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "18.07.2019 tarihinde ulusal basında habere konu olan Küçükelmalı köyümüzde dikilen bazı patateslerin domates meyvesi verdiği haberi teknik bilgi eksikliğinden kaynaklıdır. Söz konusu meyveler patates çiçeğinin meyveye dönüşmüş halidir. Zehirlidir ve tüketilmez" denildi.

Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı
Kaynak: İHA
İlçe Tarım Müdürlüğü, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

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