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Herkes eve kapandı onların iş yükü arttı, bebekleriyle seralara taşındılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde korona virüs sebebiyle herkes eve kapanırken, sera üreticileri 38 derecelik seralarda 7/24 üzerinden mesai yapıyor.

25.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:42
Herkes eve kapandı onların iş yükü arttı, bebekleriyle seralara taşındılar
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde korona virüs sebebiyle herkes eve kapanırken, sera üreticileri 38 derecelik seralarda 7/24 üzerinden mesai yapıyor. İş yüklerinin arttığını belirten üreticiler, "Bizim korona virüsü tatilimiz yok, üretmek mecburiyetindeyiz. Biz üretmezsek ne sebze ne meyve olur bu zamanda" dediler. Kadın çalışanlar ise bebekleriyle birlikte seraya gelip çalışıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çiftçiler, korona virüse rağmen üretime devam ediyor. Sokağa çıkmayan ancak evlerinde de durmayan çiftçiler, günlerini üretime katkı için 38 derece sıcaklığa sahip seralarda çalışarak geçiyor.

Üretici Mesut Sağlam, 24 saat seraların içinden çıkmadıklarını ve neredeyse çocuklarından çok ürünlere özen gösterdiklerini belirterek, "Evde durmuyoruz ama seralarımızın içindeyiz. Virüs tatili yapmıyoruz. Evimizde kalmıyoruz. Millet için vatandaşımız için üretiyoruz. Millet gıdasız kalmasın diye biz üretmek zorundayız. Kendi çocuklarımız bile bizimle birlikte seranın içinde duruyor. Bizim yaşama alanımız seranın içi, başka alanımız yok. Çarşıya çıkmıyoruz. Mecbur kalırsak çıkıyoruz. Alıp dönüyoruz" dedi.

Semra Karadon ise 7/24 seralarda çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Evde kalamıyoruz ama kendimizi seralarda izole ediyoruz. Ailecek buradayız" dedi.

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin de, "Kumluca Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını karşılayan bir bölge. Ülkemizin yaşadığı şu zor süreçte cefakar Kumluca çiftçisi ülkemizi doyurmaya, onlara sağlıklı gıda ulaştırmaya gayret ediyor. Virüs salgını sürecinde kesinlikle sebze meyve tüketmeye devam etmelisiniz. Çünkü biz sizler için sağlıklı sebze meyve üretiyoruz. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 38 derecede bir virüsün yaşama imkanı olmadığını söylüyor uzmanlar. Seranın içi 38 derece. Bu insanlar 38 derecede çalışmaya devam ediyor. Onun için sebze meyveyi güvenle yiyebilirsiniz. Sebze yiyin sağlıklı kalın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kumluca, Ekonomi

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