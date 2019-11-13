Haberler » Güncel » 'Herkes İçin Spor' etkinliği - Haber

"Herkes İçin Spor" etkinliği

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor" etkinliği düzenlendi.

13.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:17
'ın ilçesinde, Herkes İçin Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor" etkinliği düzenlendi.
Yayladağı Hükümet Konağı önündeki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.
"Herkes İçin Spor Federasyonu" Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, burada yaptığı açıklamada, Hatay'ın farklı ilçelerinde de etkinliği tekrarlayacaklarını söyledi.
Etkinliğe ilk olarak Yayladağı'ndan başladıklarını ifade eden Karakuş, amaçlarının toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak olduğunu belirtti.
Profesyonel sporcular tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:12 Kırşehir'de gölette erkek cesedi bulundu
21:12 - Erdoğan-Trump görüşmesi başladı- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Basın toplantısında...
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:10 Hastanedeki silahlı kavgada 4 gözaltı
21:08 - ABD Başkanı Donald Trump: "Sınırınızın Güvende Olmasından Memnunum" Dedi.
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 21:14:14