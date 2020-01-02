Herkes için spor faaliyetleri potada devam ediyor

Basketbol branşında alt yapı modeli ile farklı yaş gruplarında parke üzerinde mücadelesini sürdüren yeşil -siyahlı ekip, ustaların performanslarını sergileyecekleri ligde de zirveyi hedefliyor.

Potada basketbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde fikstürün işlemesiyle birlikte seyir zevki yüksek müsabakalar da birbirini takip etmeye başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen yerel alt yapı liglerinde farklı yaş gruplarında faaliyet gösteren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde de gençler ve tecrübeli oyunculardan kurulu ekibiyle parke üzerindeki yerini aldı.

Yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, basketbol branşında da miniklerden büyüklere tüm yaş gruplarında sporcuların faaliyetlerini nitelikli şartlarda sürdürebilmesi adına Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde farklı projeler hayata geçirirken; sporcu, antrenör ve hakem eğitimlerini de desteklemeyi sürdürüyor.

BASKETBOL CAMİAMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM

Büyükler Erkekler Basketbol Ligi'nde yaş sınırlaması olmadığından farklı yaş gruplarındaki tüm basketbolcuların müsabık faaliyetlerini sürdürebildiğini ve bu kategoride düzenlenen organizasyonların sezon boyunca başarıyla yürütüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basketbol camiasını kutladı. Başkan Fadıloğlu, yerel liglerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye Basketbol Federasyonumuz tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Basketbol Ligi, gençlerle birlikte yetişkin yaşlardaki basketbol tutkunlarını da parke üzerinde buluşturuyor. Bu oluşum, yaşam boyu spor faaliyetleri adına çok değerli. Sürece katkısı olan tüm basketbol camiamızı yürekten kutluyorum. Alt yapılarda müsabık faaliyetlerini yaş statüsünden dolayı tamamlayan sporcuların formaları dolaplarda kalmak yerine sahada olmaya devam ediyor. Bu yıl müsabık ekibimiz, kadrosunu gençler ve tecrübeli abilerinden oluşuyor. Bu durum, doğal bir tecrübe paylaşımı da sağlayacak. Tüm yarışmacı ekiplere başarılar diliyorum. Basketbol adına seyir zevki yüksek bir sezon olmasını diliyorum."