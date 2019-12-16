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Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası

Süper Lig'in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen Sivasspor 33 puanla liderliğini sürdürdü.

16.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:46

Süper Lig'in 15. haftası, Trabzonspor-Denizlispor ve Başakşehir-Konyaspor maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar bu hafta büyük şok yaşadı. , Ankaragücü ile 2-2 berabere kalırken , Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Fenerbahçe, deplasmanda lider Sivasspor'a 3-1 yenildi. Trabzonspor da 1-0 öne geçtiği maçta Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Hafta içinde Gladbach'ı yenerek Avrupa Ligi'nde adını son 32 takım arasına yazdıran Başakşehir ise Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

SİVASSPOR'UN RAKİPLERİYLE ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Deyim yerindeyse devler bu hafta Sivasspor'a çalıştı. Bu sonuçların ardından Sivasspor rakipleriyle puan farkını da iyice artırdı.

1-Sivasspor: 33

2-Başakşehir: 27

3-Beşiktaş: 27

4-Trabzonspor: 26

5-Fenerbahçe: 25

6-Galatasaray: 24

Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
GAKGOSLAR DIYARI 23:Yigidoma sampiyonluk yakisir insaallah yakisan olur ??
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UNI GS:Bizde ümidi kestik. Bu sene hepimiz sivasliyiz aga
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ERENDERDİÇOK:Galatasaylı olarak helal olsun diyorum yürekten tebrik ediyorum neden olmasın şampiyonluk kazanılmasın ligde uzun maraton unutulmamalı başarılar diliyorum Yiğidolar.
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EFEDAYI:Bir Kırşehir''li ve bir Fenerbahçe''li olarak İNŞALLAH Yüce Rabbim tamamına erdirir ve Sivasspor şampiyon olur diyorum.
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DADAŞ:helal sivas
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