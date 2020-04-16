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Yeni tip Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi

Koronavirüsün politikaya etkisi üzerine bir araştırma gerçekleştiren Metropoll araştırma şirketi, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıt aradı. Katılımcıların %55.8'i Erdoğan'ı desteklediğini belirtti. Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin oranı 2 ay öncesine kadar %41'di.

16.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:19

Çin'in Vuhan kentinden başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde tespit edildi. O günden bu güne geçen 1 ayı aşkın sürede Türkiye çok yoğun bir gündeme maruz kaldı. Kamuoyu, Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığı yönünde iki zıt kutba ayrıldı.

Metropoll Araştırma Şirketi ise konuyla ilgili bir araştırma yaptı ve salgının başladığı günden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi desteğin arttığı sonucuna ulaştı.

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SİYASİ PARTİLERE GÖRE ERDOĞAN'A VERİLEN DESTEK

Araştırma şirketi, farklı siyasi partilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteği de araştırdı. AK Partililerin desteği %86.1'den %92.6'ya çıktı. MHP'lilerin de şubat ayındaki %60.9 olan desteğinin martta %73.3'e yükselmesinin yanı sıra muhalefet partilerinde de artış olduğu gözlendi.

CHP'LİLERİN DESTEĞİNDE YÜKSELİŞ

Şubat ayında CHP'lilerin yüzde 4.3'ü desteklerken, koronavirüsle birlikte bu oran mart ayında 19.6'ya yükseldi. Yine şubat ayında İYİ Partililerin yüzde 9.7'si desteklerken, mart ayıyla birlikte bu oran 23.8'e çıktı.

Yeni tip Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan’a destek son 2 ayda artış gösterdi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Politika
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