Herkes Mutlu

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe'de milli takım haftasına gülen yüzlerle girildi. Sezon başından beri ilk kez güzel bir seri yakalayan ve rahatlayan sarı-lacivertlilerde tüm gündem Erwin Koeman oldu. Phillip Cocu ile sezona umutlu başlayan ancak tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de son 10 günlük süreçte ise bambaşka bir tablo ortaya çıktı.Cocu ile yolları ayırdıktan sonra yardımcılarından Erwin Koeman'ı birinci sorumlu olarak görevlendiren Başkan Ali Koç ve yönetim, beklemediği kadar iyi sonuçlar aldı.

Hem Erwin Koeman kariyerinin önemli fırsatlarından birini yakaladı hem de sarı-lacivertli yönetim kötü günleri geride bırakmayı başardı.

İşte Koeman ve Fenerbahçe yönetiminin 10 gün sonraki durumu şöyle oluştu:

Erwin Koeman cephesi:

-Göreve gelir gelmez Mathieu Valbuea'yı takıma kazandırdı, takımın yıldızı yaptı. Fransız oyuncuyla bire bir diyalog geliştiren Koeman, takımının lideri haline getirdi.

-Isla'yı orta sahaya çekmesiyle kriz anlarında çözüm üretebileceğini gösterdi. Oyuncularıyla alakalı yakın ilgi ve bilgisiyle artı puan kazandı.

-10 günde 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. 3 maçta 6 gol atan sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa 'da toparlanma sinyali verdi.

-Başkan Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe yönetimiyle arası çok iyi olan Erwin Koeman, iletişimdeki başarısıyla artı not aldı. Damien Comolli ile de uyumlu olan Koeman'ın idaresinde takımdaki birlik ve beraberlik arttı.

Yönetim cephesi:

- Erwin Koeman ile sürpriz şekilde başarıyı bulan Fenerbahçe yönetimi, hali hazırda 3 hocaya (Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu) para ödüyor.

- Koeman'ın maaşının oldukça az olması ve maliyetinin düşük olması bir diğer artı yön.

- Koeman'ın futbol bilgisi, tecrübesi ve Hollanda futbolundaki saygınlığı olumlu bir yönü.

-Uyumlu ve istekli oluşu da Erwin Koeman'ın önünü açan bir diğer faktör.