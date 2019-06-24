24.06.2019 14:03
Haberler » Spor » Haber

Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes'te krosta

Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, tatil yapmıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor 'un genç yeteneği Emre Demir , tatil yapmıyor. Tüm oyuncular tatilin tadını çıkarırken Emre Demir, Erciyes 'te kros yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen en genç oyunculardan biri olan Emre Demir, yeni sezonda formayı giymek için çok çalışıyor. Takım arkadaşları tatilin tadını çıkarırken Emre Demir çalışmalarını sürdürüyor. Bir spor salonunda fitness yapan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Erciyes'te kros çalışması yaparak kendini yeni sezona hazırlıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in geçmiş performansları şöyle:

U14 Ligi: 49 Maç 49 Gol

U15 Ligi: 3 Maç 5 Gol

U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol

U16 Ligi: 29 Maç 10 Gol

U17 Ligi: 6 Maç 2 Gol - KAYSERİ
Kaynak: İHA
istikbal mobilya , kayserispor , erciyes , emre demir , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:22 Hammer Serisi kadın bisikletçilerle birlikte Kolombiya yolcusu
14:22 NBA’de MVP ödülü sahibini buluyor
14:22 Kadınlar Dünya Kupası raporu: İkinci turlarda ikinci gün
14:17 Galatasaray Diagne'yi satacak, yıldızları açıklayacak
14:17 Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda
14:15 TOSFED yıldızını arıyor
14:14 Coca-Cola ve Mengniu'dan IOC ile olimpiyat işbirliği