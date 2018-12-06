Herkes Uyurken O Mesaiye Başlıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 11:48



06 Aralık 2018 Perşembe 11:48

Malatya'da KOSGEB'den aldığı hibe ve kredi desteğiyle iş yeri açan girişimci Ayhan Daşkın, her gün saat 04.30'da başladığı mesaisini büyük özveri ve heyecanla sürdürüyor.Girişimci Ayhan Daşkın, yaklaşık 14 yaşında ortaokulu bırakmasının ardından arkadaşlarının tavsiyesiyle Malatya'da unlu mamuller üreten bir işletmede çalışmaya başladı. Burada 6 yıl çalışan Daşkın, daha sonra İstanbul'da giderek yine aynı sektörde bir süre faaliyette bulundu.Daha sonra Rusya'ya giden Taşkın, yaklaşık 3 yıllık yurt dışı deneyimin ardından memleketi Malatya'ya dönerek, mesleğine devam etti.Şu an eşi olan Serap ile unlu mamuller sektöründe çalıştığı dönemlerde tanışan Daşkın, eşinin teşvikiyle işini kurmaya karar verdi.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimci Destek Programı kapsamında aldığı 50 bin liralık hibe ve krediyi kullanan Daşkın, 15 yıllık mesleki deneyiminin ardından 3 yıl önce Yeşilyurt ilçe merkezinde iş yeri açtı.Sektörde tutunabilmek için eşi Serap ve kardeşi Hüseyin ile özverili şekilde çalışmaya başlayan Daşkın, işletmesinde su böreği, baklava çeşitleri, kuru ve yaş pasta çeşitleri üreterek, ailesinin geçimini sağlıyor.Her gün sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Daşkın, hazırladığı tatlı, börek, kuru pasta gibi ürünleri fırında pişirdikten sonra kent merkezindeki müşterilerine elleriyle dağıtıyor, aldığı siparişleri yetiştirmek için de azimle çalışıyor."Mesleği öğrenmem yıllarımı aldı"Daşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıraklıktan başladığı meslekte uzun yollar katederek esnaflığa ulaştığını söyledi.Büyük emekler neticesinde meslek sahibi olduğunu anlatan Daşkın, yaşadığı sürecin kolay olmadığını ifade etti.Daşkın, mesleğe başladığı ilk yıllarda ustalarına yardım ettiğini dile getirerek, "Mesleği öğrenmem yıllarımı aldı. Ezildik ve mesleğimizin kıymetini anladık. Ustamız hızlı çalışmamızı isterdi. Gevşek davrandığımız zaman ise bize kızardı. Şimdi baktığımda gerçekten gerekiyormuş." diye konuştu."Esnaflığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum"Eşinin fikriyle iş yerini açtıklarını dile getiren Daşkın, şöyle devam etti:"Risk aldık, tanıdıkların da yardımıyla iş yerimizi açtık. Başlangıçta zorlandım, esnaflığın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Eşim, kardeşim ile bir aile işletmesi olarak çalışıyoruz. İşçi olarak çalışırken daha rahattım diyebilirim. İşçiyken, sabah işe gidiyor, iş bittikten sonra da evime dönüyordum. Şimdi ise 04.30'da işe başlıyorum, geceden hazırladığımız tatlıları, börekleri fırında pişirdikten sonra kent merkezindeki müşterilere dağıtıyorum. Herkesin uyuduğu vakitte biz, ürünlerimizi müşterilerimize teslim ediyoruz. İnsanlar uyurken, biz onların ihtiyaç duyduğu gıdaları üreterek, restoran ve kafelere teslim ediyoruz."Sektörde hedeflerinin olduğunu bildiren Daşkın, aile işletmesinden ziyade şubeler açarak büyümeyi ve istihdam sağlamayı istediğini sözlerine ekledi.