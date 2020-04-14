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Herkese Kitap Vakfı çocuklara "Nutuk" hediye edecek

Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl nisan ayının 3'üncü pazar günü kutlanan "Kitap Hediye Günü" bu yıl 19 Nisan'da evlerde kutlanacak.

14.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:06
Herkese Kitap Vakfı çocuklara
Türkiye 'de kitap okumayı sevdirmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı tarafından başlatılan ve her yıl nisan ayının 3'üncü pazar günü kutlanan "Kitap Hediye Günü" bu yıl 19 Nisan'da evlerde kutlanacak.
Herkese Kitap Vakfı, "Kitap Hediye Günü" için Türkiye'de mevcut 18 bin köy okulunda okuyan çocuklara Yapı Kredi desteği ile 100 bin adet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye edecek.
Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Kitap Hediye Günü"nün evden kutlanacağını belirterek, şunları aktardı:
"Her yıl coşkuyla kutladığımız Kitap Hediye Günü'nü bu yıl kitap dostları evlerinde kutlayacak. Vakfımızın maskotu 'Kitapcan' evde oturan kitap dostlarına sosyal medya üzerinden ev içinde yapılabilecek bazı kitap görevleri verecek. Instagram'dan kitap vakfı profiline girenler 'Kitapcan Filtresi'ni tıkladıklarında onlara Kitapcan özel bir görev seçecek. Eğlenceli bir kitap oyunu ile bu anlamlı günü evlerde kutlayacağız."
Şenver, çocuklarına kitap hediye eden ülkeler arasında yapılan bir araştırmada Türkiye'nin 180 ülke arasında sonlarda, 140'ıncı sırada yer aldığını söyledi. Kitabın en değerli hediye olduğunu dile getiren Şenver, Kitap Hediye Günü'nde herkesi kitap hediye etmeye davet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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