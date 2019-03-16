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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun için havuzları yaygınlaştıracağız ve kullanımını kolaylaştıracağız." dedi.Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet etti.Bir gencin "Oy kullanma davranışının nasıl olması gerektiği" yönündeki sorusu üzerine Kasapoğlu, oy vermenin demokrasinin en somut olaylarından birisi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin, yüksek oy kullanma oranına sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Bu da bizim açıkçası demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğimizi ve kurumsallaştırdığımızı gösteriyor. Demokrasinin bu ülkede yerleşik olduğunu gösteren bir örnektir. Bazıları var ya hani, Türkiye'nin demokrasi anlayışını zaman zaman sorgulamaya çalışıyorlar. Onlar önce kendi ülkelerine baksınlar. Oradaki sandığa gitme oranları bizden çok çok düşük seviyede. Ben bu manada sizlerin her birinizin mutlaka seçim gününü ihmal etmemesini istiyorum. İnşallah bizler de bu ruhu, demokrasi anlayışımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyalım."Bakan Kasapoğlu, "Küçükken, bakan olmak hiç aklınıza geldi mi?" şeklindeki soru üzerine de babasının siyasetle ilgilenmesinden dolayı o heyecanın küçük yaşlarda kendisini sardığını söyledi.Bakan olmanın siyasette önemli bir hizmet imkanı verdiğine işaret eden Kasapoğlu, gençlere tavsiyede bulunarak, "Hayal kurmamız lazım, hayallerimiz olsun. Mutlaka hayal kurmaktan çekinmeyin. Bol bol okuyun. Sizlere bir kitap getirdim arkadaşlar. 'Gençlerle Başbaşa' kitabı. Bu kitabı bugün burada dağıttık. Bu kitapta gençlere çok güzel tavsiyeler var. Hayat boyu yanınızdan ayırmayacağınız tavsiyelerde bulunuyor." ifadelerini kullandı."Spor yapma oranlarımızı çok düşük"Bir gencin "Gençlik merkezindeki spor branşlarını açarken bölgelere ve coğrafi özelliklere dikkat ediyor musunuz, Türkiye'ye yaymayı planladığınız bir branş var mı?" sorusunu cevaplandıran Kasapoğlu, yüzmenin en önemli projelerinden birisi olduğunu dile getirdi.Bakan Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" diye bir projeleri olduğunu aktararak, "Herkese yüzme öğreteceğiz. Bunun için havuzları yaygınlaştıracağız ve kullanımını kolaylaştıracağız. Kırşehir'deki havuzu da hızlı bir şekilde tamamlayıp, halkın hizmetine sunacağız. Ama maalesef spor yapma oranlarımızı çok düşük. Düzenli spor yapan kaç kişi var? Görüldüğü gibi salonun yüzde 40'ı bile düzenli spor yapmıyor. Görüyorsunuz çok düşük." şeklinde konuştu.Teknoloji bağımlılığı konusunda gençlere tavsiyesi sorulan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Gerçekten bu bir bağımlılık. Bağımlılığın her türlüsü çok tehlikeli. Teknoloji bağımlılığı ise çok sinsi bir bağımlılıktır. Çocuklarımızdan başlıyor. Maalesef fazlasıyla teknolojiyle vaktimizi geçiriyoruz. İnternetle, oyunlarla çok fazla zamanımız geçiyor. İşte bunun için diyoruz ki, kitap okumalıyız. Teknolojiye karşı da bizim de alternatiflerimiz olacak. Kitap en iyi arkadaşlardan bir tanesidir. Kitaplarımızı yanımızdan mutlaka ayırmayacağız."Kırşehir'de eğitim gören Yemenli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yöneticilerinin, Yemen konusundaki hassasiyetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Bakan Kasapoğlu'na kendi ülkelerini simgeleyen yöresel hediye takdim etti.Etkinliğe, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ve üniversite öğrencileri katıldı.