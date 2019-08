"Herkesi Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet ediyoruz"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünün görkemli törenlerle kutlanacağını belirterek, Türkiye 'nin her yerinden insanları Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklere davet etti.Malazgirt'te yapılacak etkinlikler için AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Şimşek, tören alanındaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.Son yıllarda yapılan kutlamaların ilçeyi farklı bir boyuta taşıdığını, binlerce insanın Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e geldiğini vurgulayan Şimşek, bu sayede kentin turizminin geliştiğini, ciddi yatırımların yapıldığını aktardı."Kapımız, gönlümüz herkese açıktır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'taki programa katılacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:"Malazgirt Türkiye'nin bir değeridir, o değeri muhafaza ediyoruz. Bu yıl yapılacak etkinliklere hazırız. Daha güzel organizasyonlar planlandı. Belediyemiz çok ciddi çalışma yapıyor. Vatandaşlarımızın etkinliğe rahatlıkla katılabilmeleri için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Türkiye'nin her tarafından insanları Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Özellikle Muşlu kardeşlerimizin katılmalarını bekliyoruz. 'Evimiz evinizdir' sloganı ile Malazgirt programına hazırlandık. Kapımız, gönlümüz herkese açıktır. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız."Şimşek, ilçedeki tören alanı, Millet Bahçesi ve çevre yollarının tamamlandığına dikkati çekerek, etkinlik süresince davetlilere su ve yemek ikramının yapılacağını, yöresel ürün tanıtım stantlarının kurulacağını ve konserlerin düzenleneceğini aktardı.Malazgirt'e 2 yılda 600 milyon lira yatırım yapıldığını anlatan Şimşek, "Her türlü ulaşım kolaylığı sağlanmış durumda. Kente yılda 2 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı yapıldı. Muş'tan Malazgirt'te gidecek vatandaşlarımıza gereken yardımlar yapılacak. Muş'a gelecek misafirlerin konaklamaları, alana götürülmeleri konusundaki tüm detaylar düşünüldü. 26 Ağustos günü Anadolu'ya yakışır bir şekilde kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.