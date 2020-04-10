Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı

Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı 25 yıllık eskavatör operatörü Ali Akbıyık: "Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok, ne...

10.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:31
Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı
Antalya 'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terk ederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı
25 yıllık eskavatör operatörü Ali Akbıyık:
"Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok, ne kadar aynı işi yapsak da içimizde bir korku oluyor"
ANTALYA - Antalya'da kentsel dönüşüm kararı alınan 7 katlı binayı herkes terkederken, eskavatör operatörü ekmek parası için çıktı. 30 metre yüksekliğindeki binanın çatısına mini eskavatörün vinçle çıkarılması ise renkli görüntüler oluşturdu.
Kepez ilçesinde, 40 yıllık 7 katlı bir bina için kentsel dönüşüm kararı alındı. Etrafında sağlam yapıların olması nedeniyle yıkım işi zeminden yapılamadı. Bunun üzerine çatıdan mini bir eskavatör yardımıyla yıkımın yapılması kararlaştırıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 30 tonluk bir vinç yardımıyla, 2 ton ağırlığındaki mini eskavatör 15 dakika içinde çatıya çıkarıldı. Binanın etrafına da güvenlik şeritlerinin çekilmesi sonrası, operatör Ali Akbıyık tarafından yıkım işlemine başlandı. Binanın ilk olarak damını kırıcı ile kıran Akbıyık, daha sonra duvarları yıktı. Akbıyık'ın iki hafta içinde kat kat tüm duvarları yıkarak zemine inmesi bekleniyor.
Ülkemizde son dönemde yaşanan yeni, tip Korona virüs(Kovid-19) salgınında insanlar çatılarda kendilerine aktivite yaparken, Akbıyık'ın çatıdaki ekmek parası çabası ise takdir topladı.
Öte yandan, çatıdaki yıkım çalışması havadan drone ile görüntülendi.
"Riskli ama önlemlerimizi aldık"
Harfiyat firması sahibi Ali Akbıyık, babadan gelme operatörlük mesleğini 25 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.
Mini ekskavatör ile kentsel dönüşümü yapılacak olan yüksek binaları yavaş yavaş yıktığını dile getiren Akbıyık, " 2 tonluk bir makinedir. Kentsel dönüşüme katkı sağlayan en faydalı makinelerden biridir. Bu yüksekliğe 30 tonluk bir vinçle eskavatörü çıkardık. Riskli bir iş ama gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.
"Korkuyorum"
Şuan 18 metre yükseklikte çalıştıklarını kaydeden Ali Akbıyık, " Tehlikeli ama ekmek parası, yapacak bir işimiz yok. Şartlar zor, bu dönemde çok daha zor. Bu yükseklikte çalışırken korkuyorum. Ne kadar aynı işi yapsakta içimizde bir korku oluyor. En zor mesleklerden birisi. Bazen bize, "Koltuğun üzerinde akşama kadar oturuyor' diyorlar. Ama hiçte öyle işimiz çok zor."ifadelerine yer verdi.
"Tek başıma güvendeyim"
Amaçlarının kimseye zarar vermeden en güvenli şekilde binayı yıkmak olduğunun altını çizen Akbıyık," İki hafta içinde, günde 9 saat çalışarak yıkımı bitirmeyi planlıyoruz. Ülkemizde Korona virüste var. Ama ben burada tek başıma olduğum için güvendeyim o nedenle maske takmıyorum. Buraya virüsün geleceğini zannetmiyorum."diye konuştu. Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına ’Ekmek parası’ için çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Kepez, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Haberler
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Güncel ››Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Manisa'da maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı - Haber 19:43: Motosikletleri çaldığı anlar kamerada - Haber 19:43: FLAŞ - Haber 19:42: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya... - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:15: Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı - Haberler 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler