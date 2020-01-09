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Hersek Lagünü'nde "Kış Ortası Su Kuşu Sayımı"

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldı.

09.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:22Hersek Lagünü'nde
Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldı.

"Önemli Kuş Alanı" statüsüne sahip lagündeki çalışmalara, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü ve Yalova Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlileri ile Altınova Belediyesinden kuş gözlemcisi Bülbül katıldı.
Fatih Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sayımların uluslararası statüde olduğunu bildirdi.
Uluslararası öneme sahip sulak alanlarda su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin izlenebilmesi için sayımların her yıl ocak ve şubat aylarında tüm dünyada yapıldığını aktaran Bülbül, "Hersek Lagünü sadece su kuşları için değil alanda bulunan orman örtüsü sayesinde ötücü kuşlar için de çekici bir alandır. Kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli çevre miraslarımızdan biri olan Hersek Lagünü Kuş Cenneti'ni koruma ve tanıtma faaliyetlerinin artarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi, Altınova, Fatih, Güncel

Kaynak: AA

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