Hersek Lagünü'ne "Kuş Gözlem Kulesi"

07 Aralık 2018 Cuma 18:14



07 Aralık 2018 Cuma 18:14

Son sayımlara göre 206 kuş türünün bulunduğu Hersek Lagünü'nde, "Kuş Gözlem Kulesi" ile "Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi" hizmete girdi. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral Yalova 'nın Altınova ilçesindeki 152 hektarlık lagünde, İlçe Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle inşa edilen "Kuş Gözlem Kulesi" ile "Doğa Tanıtım ve Eğitim Merkezi"nin açılışında yaptığı konuşmada, lagünü "Kuş oteli" olarak adlandırdıklarını ifade etti.Lagün ve çevresinde yapılan çalışmalarla ilçeye değer kattıklarını vurgulayan Oral, şunları belirtti:"Buraya çok değer katacak projelerimiz var. 40 dönüm üzerine tıbbı aromatik bahçemiz... Oradan buradaki lagüne ulaşacağız. Burada bisiklet ve yürüyüş yollarıyla devam edeceğiz. Hemen karşımızda da kuş gözlem kulemiz var. Şu anda proje inşaatı devam ediyor. Türkiye 'nin tek engellilere uygun, asansörlü kuş gözlem kulesi. Arkasında da onun Doğa Eğitim Merkezi yapılıyor. İçinde kuş takip merkezi, kuş tedavi merkezi, kafeteryalarıyla buranın turizmine, doğanın turizmine, tanıtımına hizmet edecek bir alan yapılıyor.""Yalova her zaman çevreci olarak anılacak"AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Altınova'nın her geçen gün yatırımlarla cazibesini geliştiren bir yer olduğunu dile getirdi.Hersek Lagünü'nün korunması adına Osmangazi Köprüsü projesinde değişikliğe gidildiğini ve köprüye kavis verildiğini hatırlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:"Osmangazi Köprüsü, Yürüyen Köşk ile birlikte Yalova'mız anıldığı zaman bir çevrecilik abidesi olarak tarihi geçti. Yalova her zaman çevreci olarak anılacak. O küçük değişiklik, dokunuş gerçekleştirilmemiş olsaydı bugün Hersek Lagünü'nü bu derece güzelliğiyle kullanıyor olmayacaktık."Yalova Valisi Muammer Erol da "Burada bir mahalli idare, belediye, memleketimizi güzelleştirme adına elinden gelen gayreti ortaya koydu. MARKA da buna karınca, kararınca destek oldu. Destek olması maddi boyutu bir tarafa kamu, özel sektör, merkezi idare, mahalli idare hep beraber bu memleketin güzelliğini ayaklandırmak ve hepimizin istifade edeceği hizmete dönüştürmek adına bir iş birliği yapmışlar. Bunu takdire değer buluyorum." ifadesini kullandı.Açılışın ardından protokol üyeleri Doğa Eğitim ve Kuş Tanıtım Binası'nı gezdi.