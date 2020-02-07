'Herşeyiniz bizden' projesi kapsamında evlenen çiftin nikahını Başkan İduğ kıydı

Bornova Belediyesi evlilik yolunda ilk adımlarını atan gençlere destek oluyor.

Eşi Ufuk İduğ'un da bulunduğu törenle çiftin nikahını kıyan Başkan İduğ, "Belediye başkanı olduktan sonra 'Evlenmek isteyen ihtiyaç sahibi gençlere destek olup, nikahlarını ben kıyacağım' demiştim. Şu an sivil toplum örgütlerimiz ve hayırsever esnafımızla birlikte yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmaları için elimizden geleni yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evlenmek isteyen ve bize müracaat ederek destek talep edenlerin, bu taleplerini karşılayacak bir organizasyonu gerçekleştirdik. Bunun devamı gelecek. Tüm aşıklara mutluluklar diliyorum" dedi.

Evlenmek isteyen ancak maddi güçlükler yaşayan çiftlere 'Herşeyiniz bizden' sloganıyla destek olan Bornova Belediyesi, Begüm Kocageniş ve Mehmet Tıraş çiftine hayallerindeki nikah törenini yaşattı. İduğ'un kıydığı nikahta, Bornova Belediyesi'nin bir önceki dönem meclis üyesi Hasan Ali Karaman ve Osman Çomak çiftin şahitliklerini yaptı.

ESNAFIN KATKILARIYLA

Çifte, MTK Sitesi damatlıkla, Melek Coşkun gelinlikle destek oldu. Bornova esnafından Özer Küçük gelinin, Mehmet Uslu damadın ayakkabısını aldı. Gelin başını kuaför Yusuf Dal yaparken, damat traşını Fahrettin Ulusoy yaptı. Başkan İduğ, nikahın ardından düzenlenen kokteylde mutluluklarını yakınlarıyla paylaşan çifte, gelin arabası olarak makam aracını tahsis etti ve direksiyonun başına geçti.