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Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

18.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:24
Hertha Berlin'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.
İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hertha Bsc, Almanya, Spor

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