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Hertha Berlin, Güven Yalçın'ı istiyor

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ı Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin istiyor.

30.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:31

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

20 yaşındaki oyuncu bu sezon 18 maçta 2 gol attı.

ABDULLAH AVCI RAPOR VERECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

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Hertha Berlin, Güven Yalçın'ı istiyor

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