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Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann oldu.

27.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:02Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu
Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann oldu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, görevine son verilen teknik direktör Ante Covic'in yerine sezon sonuna kadar Jürgen Klinsmann'ın getirildiği ifade edildi.

Hertha Berlin'in sportif direktörü Michael Preetz, son haftalardaki gelişmeler ve alınan sonuçlar ışığında bu zor kararın verildiğini belirterek, Covic'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Bundesliga'da son 5 haftada oynanan karşılaşmada galibiyet alamayan Hertha Berlin 12. hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.
2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı'nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası'nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Hertha Bsc, Almanya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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