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Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu

Alman basınından Sport 1'in haberine göre Loris Karius'u önümüzdeki sezon için Hertha Berlin'in kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor.

27.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:03

Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'a Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in talip olduğu iddia edildi.

Sport 1'in haberinde Beşiktaş'ın bonservisini almayı düşünmediği Karuis'un 2 yıllık Türkiye macerasının sezon sonunda sona ereceği ve Hertha Berlin'in oyuncunun menajeriyle şimdiden görüşme halinde olduğu iddia edildi. Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karius'un bonservis bedelinin yaklaşık 4 milyon olabileceğini yazan Sport 1, konuyla ilgili Hertha Berlin kulübü yöneticilerinden Michael Preetz'e konunun detaylarını sordu...

"YORUM YAPMIYORUZ"

Preetz açıklamasında, "Bu tip söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz. Yaza yönelik transfer çalışmalarımız şu anda ilk sıramız değil" sözlerini kullandı.

Kariyerinde en çok maça çıktığı 2. kulüp olan Beşiktaş'ta 2. sezonunu geçiren 26 yaşındaki Loris Karius, çıktığı 67 resmi maçta 95 golü kalesinde gördü ve 14 maçta kalesini gole kapattı.

Hertha Berlin, Loris Karius’a talip oldu
Etiketler: Loris Karius, Hertha Bsc, Beşiktaş, Spor

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Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu

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