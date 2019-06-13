"Her Yerde Sen" başlıyor!

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle bu yazın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanan "Her Yerde Sen"in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.

Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan "Her Yerde Sen"in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın yaptığı, senaryosunu Deniz Yeşilgün ile Esra Çetek Yılmazer'in kaleme aldığı yeni dizinin çekimleri İstanbul'da devam ediyor.

GENEL HİKAYE:

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir.

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat)birlikte yaşamak zorunda kalır.Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Kaynak: Bültenler