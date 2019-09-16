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HES barajında kadın cesedi bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

16.09.2019 13:57HES barajında kadın cesedi bulundu
Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilköy Karakavuz Mahallesi'nde bulunan HES barajında meydana geldi. Barajda çalışma yapan işçiler su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş sırtı dönük cesetle karşılaşınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve kadın olduğu tahmin edilen çürümeye yüz tutmuş cesedin 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cesedin olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin çalışmaları ile barajdan çıkarılarak kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. - KARABÜK

Yeşilköy, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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