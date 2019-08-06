Haberler» Güncel» Haber

HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan HES barajı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaralandı.

06.08.2019 20:30 HES inşaatında iskele çöktü: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan HES barajı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta Çayı'nda yapımı devam eden HES inşaatında çalışan işçilerin üzerine iskele aniden çöktü. Yaşanılan çökme ile birlikte Ahmet Yıldırım (42), Bayram Uğur (40), Abuzer Uğur (43) ve İlyas Kara (30) yaralandı. Yaşanılan olayı fark eden diğer çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı işçilere müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Adıyaman, Kahta, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:01   Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
21:00   Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
20:58   AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"
20:58   Bursa'daki orman yangınları
20:58   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
20:58   AK Parti MYK toplantısı sona erdi
20:58   SPOR Medipol Başakşehir, Olympiakos hazırlıklarını tamamladı