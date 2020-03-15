Menü
Haberler ›› Spor ››Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti - Spor

Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Hes Kablo Kayserispor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Malatya ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

15.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:51

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor 22. dakikada Muris Mesanovic'in golüyle öne geçerken, 42'de Pedro Henrique farkı ikiye çıkarttı. Ev sahibinde Bernard Mensah 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'da 70. dakikada Vidar Kjartansson skoru belirledi.

MALATYA'NIN SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 22 yaparken, son 8 haftada 12 puan elde etti. Malatyaspor 25 puanda kaldı ve kazanamama serisi 11 maça çıktı

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Kayserispor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Spor
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Spor
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Spor
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı