Hes Kablo Kayserispor halı sahada çalıştı
HES Kablo Kayserispor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
17.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:08
HES Kablo Kayserispor , Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahada gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 27'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle antrenmanlarını halı sahada yaptı. Futbolcular sahaya takım otobüsü ile geldi. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular ayak tenisi oynadı. Koronavirüs nedeniyle ülkesinden dönemeyen Miguel Lopes ile sakatlıkları devam eden Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi antrenmanda yer almadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Antrenman görüntüsüGenel detay
Kaynak: DHA
Etiketler : Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor
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