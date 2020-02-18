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Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, ligin 23'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

18.02.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:03Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig takımlarından Hes Kablo , ligin 23'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding maçı hazırlıklarına devam etti.

Sarı kırmızılı takımın Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdüğü antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman kondisyon ve çift kale maç çalışması ile devam etti. Hırvat teknik adam Prosinecki, antrenmanda kulüp doktoru Mehmet Karakuş ile bir süre konuştu.Sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları devam eden Levent Gülen ve Nurettin Korkmaz antrenmana katılmadı.



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Kaynak: DHA

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