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Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve kritik maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

09.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:50

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Kayserispor'un gollerini 41. dakikada penaltıdan Mensah ve 46. dakikada Pedro Henrique kaydederken; Antalyaspor'un gollerini 47. dakikada penaltıdan yeni transfer Sinan Gümüş ve 84. dakikada Fredy attı.

PODOLSKI'NİN GOLÜ SAYILMADI

Kayserispor karşısında oyuna 78. dakikada dahil olan Lukas Podolski'nin 78. dakikada VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Son bölümde üst üste fırsatlar yakalayan Antalyaspor kaleci Lung'u geçemeyince 1 puana razı oldu.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken Antalyaspor ise 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Kayserispor, Antalyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ZİYAA:Kayserispor''un işi çok zor artık. Gelecek sezon, TFF 1. Lig''de başarılar dilerim. . . Asansör takım olmaya devam. . .
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