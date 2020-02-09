Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Kayserispor'un gollerini 41. dakikada penaltıdan Mensah ve 46. dakikada Pedro Henrique kaydederken; Antalyaspor'un gollerini 47. dakikada penaltıdan yeni transfer Sinan Gümüş ve 84. dakikada Fredy attı.
PODOLSKI'NİN GOLÜ SAYILMADI
Kayserispor karşısında oyuna 78. dakikada dahil olan Lukas Podolski'nin 78. dakikada VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Son bölümde üst üste fırsatlar yakalayan Antalyaspor kaleci Lung'u geçemeyince 1 puana razı oldu.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 12 yaparken Antalyaspor ise 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.