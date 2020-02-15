Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Hes Kablo Kayserispor 'u konuk etti.

Ligde son 6 maçından galibiyet çıkaramayan Denizlispor ile galibiyet hasreti 7 hafta olan Kayserispor'un mücadelesinde konuk ekip kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Kayserispor, 69. dakikada Cristian Sapunaru ile 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Kayserispor tek golle kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

2020'NİN İLK GALİBİYETİ

Bu sonucun ardından Kayserispor ligde 7 maç sonra kazandı ve 2020'deki ilk galibiyetini elde etti. Bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini alan Kayserispor puanını da 15'e çıkardı. Yukatel Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

Öte yandan bu galibiyet Kayserispor'un bu sezonki ilk deplasman galibiyeti oldu.