Menü
Haberler››Spor››Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki - Spor

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan Bernard Mensah ve Diego Angelo, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

18.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:47
Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan liglerin tatil edilmemesine tepki

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan Bernard Mensah ve Diego Angelo, liglerin seyircisiz oynanmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

Liglerin seyircisiz oynanmaya devam edeceğinin açıklanması üzerine Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayat, dünyadaki en önemli şeydir. Ciddi bir şeyler oluyor ve halen lige devam etmekte ısrar ediyorlar. Bizi gerçekten önemsiyorlar mı" dedi.Kayserisporlu futbolculardan Diego Angelo ise paylaşımında, "Hükümet insanlara evde kalmasını söyledi. Ee biz neyiz futbol oyuncusu olarak? Nüfusun bir parçası değil miyiz? Biz de insanız. Şu an için futbol oynamak istemiyoruz. Yaşam ve sağlık her şeyden daha önemlidir. Lütfen bizim de ailemizin olduğunu unutmayın. Biz sizin gibi insanız. Lütfen ligi durdurun. Biz sizin hayatınızı memnun edecek robotlar değiliz. Biz de sizler gibi insanız, bizim de ailemiz var" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Diego Angelo, Hes Kablo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Spor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Spor
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Spor
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Spor
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Spor
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Spor
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading