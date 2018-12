Hes'lerle Yıllık 11 Milyar Lira Tasarruf

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003'te 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini kasım ayı itibarıyla 99 milyar kilovatsaate yükselttiklerini belirterek, "Ülkemizde yanan her üç ampulden birini hidroelektrik santraller (HES) aydınlatıyor. Ürettiğimiz hidroelektrik enerjiyle doğal gaz ithalatından yıllık 11 milyar lira tasarruf sağlıyoruz." ifadesini kullandı.Aydın, DSİ Genel Müdürlüğünün 65. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kurumun, taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme, büyük şehirlere içme suyu temini ve baraj çalışmalarını etkin şekilde yürüttüğü bildirdi.Türkiye'nin gururu ve dünyada ses getiren projeleri tamamlayarak, bin 73 baraj ve göletle 65 hidroelektrik santrali işletmeye açtıklarını aktaran Aydın, "Bu baraj ve hidroelektrik santraller arasında dünyanın en yüksek ve büyük barajları sıralamasına ismini yazdıran Atatürk, Keban, Karakaya, Altınkaya, Oymapınar barajlarıyla son dönemde Deriner, Ermenek ve Çine-Adnan Menderes barajlarımız bulunuyor. İnşa edilen Yusufeli ve Ilısu barajlarımız da tamamlandığında ülkemizin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşecek." değerlendirmesinde bulundu.Aydın, son 16 yılda 7 bin 668 tesisin hizmete alındığına işaret ederek, "Bu tesislerin 541'i baraj, 534'ü HES, 350'si gölet ve bent, bin 272'si sulama tesisi, 236'sı içme suyu ve temini tesisi, 17'si atık su tesisi, 4 bin 718'i taşkın koruma tesisidir." ifadesini kullandı.Dünyanın 6'ncı, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını taşıyan Deriner Barajı'nda kasım ayı itibarıyla toplam 6,6 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 2 milyar lira katkıda bulunulduğunu vurgulayan Aydın, Deriner'in ardından ikinci sırada yer alan Ermenek Barajı'nda da kasım ayı itibarıyla toplam 5,3 milyar kilovatsaat enerji üretildiğini ve milli ekonomiye yaklaşık 1,5 milyar lira katkıda bulunulduğunu anlattı.Aydın, KKTC'ye içme suyu temini projesiyle de 107 kilometre uzunluğundaki isale hattı sayesinde "Yavru Vatan"a yılda 75 milyon metreküp su ilettiklerine dikkati çekerek, 2016 yılı başından günümüze 528 kilometre ana dağıtım hattı inşa ettiklerini ve KKTC'nin tamamına içme-kullanma suyu verdiklerini kaydetti.- "İstanbul'un suyunu sigorta altına alacağız"Türkiye'nin her köşesine önemli su yapıları inşa ettiklerini belirten Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:"İzmir'in içme suyu problemini 2040 yılına kadar çözdük, Çine Adnan Menderes Barajı'nı tamamladık. Yaklaşık 15 milyon nüfusuyla pek çok ülkeden daha fazla nüfusa sahip İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük düşündük. Denizin 135 metre altından açtığımız dev tünelle Melen Çayı suyunu İstanbul'a ilettik. Şimdi de inşaatı hızla devam eden Melen Barajı ile İstanbul'un suyunu sigorta altına alacağız. Melen Projesi'nin bütün safhaları tamamlandığında İstanbul'un 2071 yılına kadar içme suyu teminat altına alınmış olacak."Aydın, Yusufeli Barajı tamamlandığında, Çin ve Gürcistan'da bulunan barajlardan sonra dünyanın en yüksek 3. barajı olacağını anımsatarak, "Bu barajımız yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek milli ekonomiye yıllık 450 milyon lira katkı sağlayacak. Barajın gövde beton dökme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Ilısu Barajı da sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı verecek. Yüzde 56'sı tamamlanan Silvan Barajı da 2 milyon 350 bin dekar zirai araziyi sulayacak, ülke ekonomisine yıllık 1,1 milyar lira katkı sağlayacak." ifadesini kullandı."53 sulama projesi devam ediyor"Son 16 yılda hizmete alınan baraj, gölet ve sulama tesisleriyle ülkede sulama alanında büyük hamle yaptıklarını vurgulayan Aydın, "Ülkedeki 85 milyon dekar ekonomik olarak sulanabilir arazilerin yüzde 77'sini yani 65 milyon dekarını sulanabilir hale getirdik. Sulamaya açılan alanlarla 9 milyar liralık zirai gelir artışı ve 1,6 milyon kişiye istihdam sağladık. 81 ilin içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için 81 vilayetin 'İçmesuyu Eylem Planı'nı hazırladık. İşletmeye alınan 236 içme suyu tesisinden, 46 milyon kişiye yılda 4 milyar metreküp içme suyu sağlanıyor. Devam eden 53 içme suyu işiyle de 19 milyon nüfusa yıllık ilave 1 trilyon 86 milyar metreküp içme suyu temin edilecek." değerlendirmesinde bulundu.Aydın, 2003'te 26 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini kasım ayında 99 milyar kilovatsaate yükselttiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Ülkemizde yanan her üç ampulden birini HES'ler aydınlatmaktadır. Ürettiğimiz hidroelektrik enerjiyle doğal gaz ithalatından yıllık 11 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. Son 16 yılda 4 bin 718 taşkın koruma tesisini tamamlayarak, 4 milyon 520 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduk. DSİ Genel Müdürlüğü olarak insanın, toprağın kısacası bütün canlıların olmazsa olmazı olan suyu temin edip, bütün canlıların ihtiyacını gideriyoruz. Bu bakımdan bizler kutsal bir görevi yerine getiriyoruz."