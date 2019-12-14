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HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki hidroelektrik santralinde suya düşmek üzere olan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:22HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı
'nin Acıpayam ilçesindeki hidroelektrik santralinde suya düşmek üzere olan kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sandalcık Mahallesi Gökçay üzerindeki Karaca Karataş 1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni Adem Yılmaz, kapak bölümünde yavru bir kedinin suya düşmek üzere olduğunu fark etti.
Arkadaşlarının yardımıyla beline ve merdivene bağladığı halatlarla aşağı inen Yılmaz, santrale giden kanalın kenarında çıkıntıya tutunmuş halde bekleyen yavruyu aldı. Merdivenin sallanışına aldırış etmeyen ve dengesini sağlamakta zorlanan teknisyen, kediyi yukarı çıkarmayı başardı.
Yılmaz'ın çabası arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, Yılmaz'ın, kurtulduktan sonra hızla uzaklaşan kedinin arkasından "Gel bir teşekkür et." demesi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesi yer alıyor.

Denizli, HES, Güncel

Kaynak: AA

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