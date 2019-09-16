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Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'in hacklenen Instagram hesabından çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosu olduğu iddia edilen bir link paylaşıldı.

16.09.2019 15:18

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapça şarkıcıya ait çıplak fotoğrafların yanı sıra, şarkıcıya ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunun bir linki paylaşıldı.

HESAPTA YARIM SAAT DURDUKTAN SONRA KALDIRILDI

Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Geçen sene de erkek arkadaşı Lewis Hamilton ile çekmiş olduğu cinsel videosunun sızdırıldığı şarkıcı hesabının hacklenmesi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

Nicole Scherzinger, Instagram, Magazin

YORUMLAR(8)
ADSIZ KAHRAMAN:Linki buraya da verseydiniz ya
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FATİH:Zaten çıplak değillermiydi ki onların mal varlıkları olmaya bi kamera karşısına geçmeyle elde etsinler bu ve bunun gibiler vücutlarını satarak para kazananlar vede bunları Allah kahrı perişan eylesin inşallah utanma yok ar yok ahlak sıfır tüh size
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ADINI YAZ KARDEŞİM:Böyle bir terbiyesizlink olmaz kardeşim ya
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TORİ:bunu bana verin malım mülküm size
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100 ATLİ:Reklam kokuyor bence bu isde bari biz nicin gormuyoruz o videolari biz insan degilmiyiz abd linin cani canda bizimki patlicanmi. . . . . . . . . . .
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010101:sacma, korkusu olsa öyle resim ve videolar cekmez. . moda oldu . . beles toplu reklam. .
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HERKÜL:EİK GİBİ KÜTÜR KÜTÜR
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BOŞVER:evet ya calındı. . . . Bu resmen sigortalı iş yerini yakıp siğortadan paza kazanmaya benizor.
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