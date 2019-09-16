Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

41 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Nicole Scherzinger'in Instagram hesabı hacklendi. Hacklenen hesapça şarkıcıya ait çıplak fotoğrafların yanı sıra, şarkıcıya ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunun bir linki paylaşıldı.

HESAPTA YARIM SAAT DURDUKTAN SONRA KALDIRILDI

Gece saatlerinde şarkıcının uyuduğu sırada paylaşılan fotoğraf ve link, hesapta yaklaşık yarım saat durduktan sonra kaldırıldı.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Geçen sene de erkek arkadaşı Lewis Hamilton ile çekmiş olduğu cinsel videosunun sızdırıldığı şarkıcı hesabının hacklenmesi ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.