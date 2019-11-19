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Hesabı çalınan Ece Erken isyan etti: Tehlike altındayız, bu şerefsizlik

Uzun bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken'in icloud hesabı çalındı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Erken, "Tehlike altında mıyız?" diyerek isyan etti.

19.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:53

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ile program sunan Ece Erken'in icloud hesabı ele geçirildi. Binlerce videosu silinen Erken, başına gelen olaydan dolayı sitem ederek herkesi uyardı.

"BU ŞEREFSİZLİK"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan video paylaşarak yaşadıklarını anlatan güzel sunucu, "Bu kadar tehlike altında mıyız biz?' diyerek kullandığı telefon markasını suçladı. Erken sözlerine şöyle devam etti: "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz."

3 BİN 800 VİDEOSU SİLİNDİ

Ece Erken, öte yandan hesabındaki 4 bin videodan 3 bin 800 tanesinin silindiğini söyleyerek başına gelen olaya çözüm bulunmasını istedi.

Hesabı çalınan Ece Erken isyan etti: Tehlike altındayız, bu şerefsizlik

Ece Erken, Beyaz TV, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
ADİL:kolay aynı ağdaysan çalınır , telefonunu açık 2 dakikalığına masaya koyar gidersen çalınır, deneme yanılma yoluyla tabi program yapıyor çalınır bi sürü yolu var niye bukadar şaşkın anlamadım
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2PAC:OHHHHHHH İYİ OLMUŞ KANCIKLAR SİZİİİ
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ZAZA:AAAAAAAAAAT YALANI NI SEVSİNLER SENİN.
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YELKENCİ RUZGAR:Programda milletim namusu hakkinda konusmak kolay. . . al sana
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YILDIZ:BİZE NE. . . . BİZE NEEE. . . .
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MEMLEKETİM:Tek kelimeyle Soytari bunlar. Atv, Beyaz tv, Tv 8 Kanal 7 bunlar ahlak bozan kanallar.
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MEMLEKETİM:Ben okadar saydim. Gerisinide sen say.
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MEMLEKETİMMM.:geri saymadığın kanallar çok mu temiz.
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MEMLEKETİM:Htc ye cevaben. Kanal 7 veya kardes kanal Ülke. Bir kac programlarina bakip diger ahlak veya hayasizca programlarini es gecdiginiz icin soruyorsunuz Kanal 7 ne alaka diye muhtemelen. Bazi programlari kadinin rahiminden tut iliski türüne kadar ekranlarda bilgi adi altinda analiz yapan sapiklarla dolu. Müstehcen filmle bunlarin anlattigi arasinda hicbir fark yok. Bu arada Hindistan''i elestirirler Müslüman''a eziyet ediyorlar diye ama 24 saat Hindistan dizisi yayinlarlar.
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HTC:kanal 7 ne alaka ?
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