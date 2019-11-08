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Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı

Bir gece kulübünde eğlenen 5 kişi, hesabı beğenmeyerek kavga çıkardı.

08.11.2019 19:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:24
Bir gece kulübünde eğlenen 5 kişi, hesabı beğenmeyerek kavga çıkardı. Eğlence merkezine molotofkokteyli atıp kaçan zanlılar, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polisin operasyonuyla yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün gece merkez ilçesi Çankırı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezine gelen 5 kişi, bir süre eğlendikten sonra getirilen hesaba itiraz etti. İş yeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı.
Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, eğlence merkezine molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.
Polis adreslerini belirlediği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı

Altındağ, kavga, Güncel

Kaynak: AA


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