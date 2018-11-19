Hesabına Bakınca Şoke Oldu Polis Anında Tespit Etti

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:11

Kırklareli'de hesabından 8 bin TL eksik olduğunu fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, hesaptan para çektiği tespit edilen 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Kırklareli'nin Vize ilçesinde U.U. isimli şahıs banka hesabını kontrol ettiğinde bilgisi haricinde hesabından yaklaşık 8 bin TL para çekildiğini fark etti. Durumu banka yetkililerine de bildiren U.U., polis merkezine şikayette bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda İ.Y., M.A., H.Ç. ve T.Ö. isimli 4 şahsın olayı gerçekleştirdiği tespit edilerek olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - KIRKLARELİ