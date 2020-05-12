Hesabına fazla yatan 96 bin lirayı bankaya iade etti

Antalya'da ihtiyaç kredisi çektikten sonra hesabına fazla para yattığını gören vatandaş, parayı bankaya iade etti.

12.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:33
Antalya'da ihtiyaç kredisi çektikten sonra hesabına fazla para yattığını gören vatandaş, parayı bankaya iade etti.
PTT'den emekli Hüseyin Özer, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki özel bir bankaya giderek 50 bin lira kredi çekti. Eve dönen Özer, internet bankacılığından hesabını kontrol ettiğinde fazladan yatan 96 bin 350 lirayı fark etti.
Bankanın müşteri hizmetlerine telefonla ulaşan Özer, hesap hareketlerinde bir yanlışlık olmadığının söylenmesi üzerine tekrar şubeye gitti. Özer'in durumu anlatmasıyla yapılan incelemede fazladan yatan paranın personel hatasından kaynaklandığı tespit edildi.
Özer'in onayı ile para bankaya iade edilerek işlem düzeltildi.
Hüseyin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna iş yeri açmak için bankadan kredi çektiğini söyledi.
Bankadan nakit çektiği 50 bin liralık krediyle eve geldiğinde hesaplarını kontrol ettiğini aktaran Özer, "Hesabına aldığımın iki katı bir para yatmıştı. Bankanın müşteri hizmetlerini telefonla aradım. Parayı benim yatırdığım görünüyormuş. İstediğim gibi hesaptaki parayı kullanabileceğim söylendi. Ben para falan yatırmadığım için rahatsız oldum." diye konuştu.
Bu paranın hesabında durmasına gönlünün razı olmadığını, bankaya giderek işlemi düzelttirdiğini anlatan Özer, "Parayı iade edip, ben de huzurlu bir şekilde evime dönmüş oldum. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Kendimin olmayan parayı alsaydım benden daha fazlası çıkardı." ifadelerini kullandı. Hesabına fazla yatan 96 bin lirayı bankaya iade etti

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Özer, Antalya, Güncel, Haber

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