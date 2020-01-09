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Hesap kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

09.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:57Hesap kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
'da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eğlence mekanına giden Bekir Durna (24) ile Y.K. (33) bir süre alkol aldıktan sonra hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı. Çalışanlar ve iş yeri müdürü İsmail D. iş yerinden hesap ödemeden çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K'nin peşinden çıkarak hesabı ödemelerini istedi. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iş yeri müdürü İsmail D'yi omzundan vurarak yaraladı. İsmail D. de yaralandıktan sonra aracında bulunan tabancayla Bekir Durna'nın bacaklarına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Durna, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Durna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Korkutmak için ateş etmiştim"

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli İsmail D'nin ilk ifadesinde, "İş yerine gelen iki kişi hesap ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap ücretini istediğim zaman bize ateş ettiler. Ben öldürmek için ateş etmedim, korkutmak içindi" şeklinde söylediği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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