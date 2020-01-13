Haberler » Güncel » Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber

Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı

Konya'da bir restorandaki silahlı kavgada hesaba itiraz eden müşterisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan restoran sahibi tutuklandı.

13.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:34Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı
'da bir restorandaki silahlı kavgada hesaba itiraz eden müşterisini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan restoran sahibi tutuklandı.
Silahlı kavgada yaralanan şüpheli İsmail D (39), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
9 Ocak'ta, Selçuklu ilçesindeki bir restoranda iddiaya göre hesabı ödemeden çıkmak isteyen Bekir D. (24) ile restoranın işletmecisi İsmail D. arasında tartışma çıkmıştı.
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, İsmail D'nin ateş ettiği Bekir D. kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, omzundan yaralanan İsmail D, tedavi altına alınmıştı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02  Spor filenin sultanları yurda döndü - ek görüntüler - Haber
20:02  Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu - Haber
20:00  Çekya ve Tayvan'ın başkentleri arasında imzalanan anlaşmaya Çin'den tepki - Haber
20:00  Darende Kaymakamı Çalışır, gazetecilerle buluştu - Haber
19:59  Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
13.01.2020 20:05:21