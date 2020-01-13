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Hesap kavgasının katil zanlısı tutuklandı

Konya'da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen kişiyi tabancayla vurarak öldüren iş yeri müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:29Hesap kavgasının katil zanlısı tutuklandı
'da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen kişiyi tabancayla vurarak öldüren iş yeri müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 9 Ocak Perşembe günü saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, gece eğlence mekanına giden Bekir Durna (24) ile Y.K. (33) bir süre alkol aldıktan sonra hesap ödemeden çıktı. Çalışanlar ve iş yeri müdürü İsmail D., hesap ödemeden ayrılan Bekir Durna (24) ile Y.K'nin peşinden çıkarak hesabı ödemelerini istedi. İki grup arasında çıkan tartışmada Y.K., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açıp, ardından iş yeri müdürü İsmail D'yi omzundan vurarak yaraladı. İsmail D. de aracındaki tabancayı alıp Bekir Durna'nın bacaklarına ateş etti. Yaralanan Bekir Durna, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmail D. ise hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadesi alındı. İsmail D'nin ilk ifadesinde, "İş yerine gelen iki kişi hesap ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap ücretini istediğim zaman bize ateş ettiler. Ben öldürmek için ateş etmedim, korkutmak içindi" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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