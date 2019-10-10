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Hesap ödemeye geldi, cep telefonunu çalıp gitti

Kayseri'de bir internet kafede hesap ödemek için kasaya gelen şahıs masanın üstünde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı.

10.10.2019 12:27Hesap ödemeye geldi, cep telefonunu çalıp gitti
Kayseri'de bir internet kafede hesap ödemek için kasaya gelen şahıs masanın üstünde bulunan cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, 4 hırsızlık olayına karışan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de, bir iş yerinde cep telefonu çalan Murat E. (21) polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan inceleme de, Murat E.'nin 4 iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Murat E.'nin bir internet kafede hesap ödemek için kasaya geldiği, kimseyi göremeyince de masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak uzaklaştığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ekipleri işyerlerinden cep telefonu çalan

Murat E.'den elde edilen 3 cep telefonu da müştekilere teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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