Haberler » Güncel » 'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede - Haber

'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede

ANKARA'da restoranda çalışan garson Talip K., 'hesap' nedeniyle tartıştığı dolmuş şoförü Harun Kuyucu'yu, dükkandan çıktıktan sonra araçla takip edip, tabancayla vururak öldürdü.

10.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:17'Hesap' tartışmasında müşteriyi öldüren garson adliyede

ANKARA'da restoranda çalışan garson Talip K., 'hesap' nedeniyle tartıştığı dolmuş şoförü Harun Kuyucu'yu, dükkandan çıktıktan sonra araçla takip edip, tabancayla vururak öldürdü. Gözaltına alınan Talip K., adliyeye sevk edildi.

Dolmuş şoförü Harun Kuyucu, dün akşam çorba içmek için restorana gitti. Kuyucu, gelen hesaba tepki gösterince tartışma çıktı. Kuyucu ve çalışanlar arasındaki kavgayı, diğer müşteriler araya girerek sonlandırdı. Harun Kuyucu, daha sonra 06 RK 490 plakalı otomobiline binerek restorandan ayrıldı. Kuyucu'nun tartıştığı çalışanlardan Talip K. da 06 BCT 672 plakalı hafif ticari araçla onu takip etti. Talip K., Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesindeki Sağduyu Caddesi üzerinde Kuyucu'nun aracına yaklaşarak tabanca ile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan vurulan Kuyucu'nun öldüğünü tespit etti. Harun Kuyucu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Talip K. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi'nde yakalandı. Talip K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52  Kağıthane'de kavgada araya giren komşu kadın silah kabzasıyla yaralandı - Haber
18:52  Tem'de 2 kişinin öldüğü kaza: minibüs sürücüsü gözaltına alındı - Haber
18:52  Spor beşiktaş, antalya kampını altınordu maçıyla tamamladı - Haber
18:52  Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Haber
18:47  Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki gazeteciler ile bir araya geldi - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:55:40