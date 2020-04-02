Güney Koreli yıldız Heung-Min Son koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

The Sun'ın haberine göre; Bu açıklamanın ardından Premier Lig'de forma giyen Tottenham 'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüs yüzünden sezonun gecikmesi sırasında Güney Kore'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlama kararı aldı.

ALTIN MADALYA ALINCA 21 AY GİTMEKTEN KURTULMUŞTU

Daha önce Asya Oyunları'nda altın madalya kazanarak Güney Kore'deki 21 aylık zorunlu askerlik kanunundan muaf olan Son, 20 Nisan'dan itibaren Jeju Adası'ndaki bir deniz piyade kampına katılarak temel eğitim alacak.

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle Premier Lig'e Nisan ayı sonuna kadar ara verilmesini değerlendiren yıldız oyuncu askerlik eğitiminden sonra toplum hizmeti olarak 544 saatlik futbol eğitimi verecek.

Askerlik görevi için Londra'dan Seul'e dönen Heung-Min Son, 20 Nisan'dan önce liglerin başlaması halinde askerlik görevini yine ertelemeyi düşünecek.