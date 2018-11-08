08 Kasım 2018, 18:30
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Heurtaux Kondisyoner Eşliğinde Çalıştı

Heurtaux Kondisyoner Eşliğinde Çalıştı

Ankaragücü'nde sakatlığı süren oyunculardan Thomas Heurtaux kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, kaleci Johannes Hopf ise özel bir çalışma gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10  Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde  gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, teknik ve taktik ağırlıklı minyatür kale  maçın ardından yenileme koşusuyla idmanı bitirdi.
Sakatlığı süren oyunculardan Thomas Heurtaux kondisyoner eşliğinde  takımdan ayrı çalışırken, kaleci Johannes Hopf ise özel bir çalışma  gerçekleştirdi.
Başkent ekibi, bu akşam Konya'ya hareket edecek.
  
MKE Ankaragücü

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