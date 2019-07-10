10.07.2019 13:27
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Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisle uyuşturucu operasyonu

Hevsel Bahçeleri

DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

DİYARBAKIR'daki Hevsel Bahçeleri'ne 300 polisle düzenlenen operasyonda, ekili 2 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 300 polisle düzenlenen operasyonda, helikopter ve drone ile tespit edilen 2 bin kök Hint keneviri bitkisi sökülerek imha edildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Güncel

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