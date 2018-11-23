Hevsel Bahçeleri'ndeki Marullar İneklere Yem Oldu

23 Kasım 2018 Cuma 09:48



23 Kasım 2018 Cuma 09:48

DİYARBAKIR'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yeralan Hevsel Bahçeleri'ndeki marullar alıcı bulamayınca ineklere yem oldu.200 dönümlük tarlada 3 ay önce marul eken çiftçi Murat Oğurlu, verimin kalitesiz ve ürünün beklediğinin altında olduğu için ekili marulları ineklere yem yaptı.Hevsel bahçelerinde ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 kez marul ekimi yapıldığını belirten çiftçi Murat Oğurlu, sonbahar ekiminde hüsrana uğradığını söyledi. Oğurlu, 3 ay önce büyük emek vererek ektiği marulların kaliteli çıkmadığını, dolayısıyla alıcı bulamadıklarını açıkladı. Oğurlu, "Bu sene maruldan beklentilerimizi alamadık. Fideden, gübreden, mazottan, ömrümüzden zarar ettik. Ürün kaliteli çıkmayınca alıcı bulamadık. Ben de komşularımın ineklerini tarlaya sokup marulları afiyetle yemelerini sağladım. Biz bu işten zarar ettik. Bari inekler otlansın, onlara bir faydaları olsun istedik" dedi.Marul ekili 200 dönümlük tarlaya 30 büyükbaş hayvan ve 3 atını otlatmaya başlayan 60 yaşındaki besici Hacı Emin Cınaklı ise "Belki şu an bu tarlada ineklerim marul yiyerek bayram ediyor ama ben Murat kardeşimin durumuna çok üzüldüm. Onun ne emek vererek bu marulları yetiştirmeye çalıştığına gözlerimle tanık oldum, yazık oldu" diye konuştu.- Diyarbakır