10.07.2019 09:45
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu

Hevsel bahçelerinde drone ile uyuşturucu operasyonu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçelerinde özel harekat, 300 polis ve drone desteği ile uyuşturucu madde operasyonu başlatıldı.

Sabah saatlerinde Hevsel bahçelerinde gelen özel harekat ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Hevsel Bahçelerinde yasadışı Hint keneviri operasyonu başlattı. Drone ve hassas burunlu köpek desteği ile gerçekleştirilen operasyonun akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:17   Yaşlı adam kontrolünü kaybettiği engelli aracının ile kafeye daldı
11:17   İnşaatta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
11:14   Kocaeli'de 2 bin paket kaçak sigara yakalandı
11:12   Mısır'da kilisede büyük yangın
11:03   Servis otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı, kamyon kahvehaneye daldı: 2'si ağır 13 yaralı
11:03   Düğüne bir gün kala gelin yoğun bakıma damat cezaevine
11:02   Polisi şehit eden taksici, "Ailem mağdur" diyerek tahliyesini istedi