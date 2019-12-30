Hexagon Öğrencileri TÜBİTAK Başkanı ve Bilkent Rektörüyle Bir Arada

Üniversite gezileri kapsamında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde bulunan öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin özel davetlisi olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Mandal'ın "Değişen İnsan Kaynakları İhtiyacı" konulu panele katıldı. Etkileyici sunumda her 20 yılda bir teknolojiyle birlikte ihtiyaç duyulan meslek guruplarının da değiştiğini vurgulayan Mandal'ın paylaşımları, meslek seçimi arifesinde olan 12. sınıf öğrencilerine ışık tuttu.

"POPÜLERLİK Mİ? GERÇEKLİK Mİ?"

Panelin devamında Prof. Dr. Mustafa Mandal, günümüzde popülerliği fazla olan bazı mesleklerin yıllar içinde aynı popülerliği sürdüremeyeceğini ifade etti. Bu yüzden hem üniversitelerin bölüm açarken hem de öğrencilerin tercih yaparken seçtikleri mesleğin bugünkü popülerliği yerine gelecek yıllardaki gerçekliğini dikkate almaları gerektiğini ifade etti. Sunumun ardından katılımcıların sorularını içtenlikle cevaplayan Prof. Dr. Mustafa Mandal ve Bilkent Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda öğrencilerle yakından ilgilenen Prof. Dr. Mustafa Mandal, ilgili öğrencileri TÜBİTAK'a davet etti.